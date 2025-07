Per il medico era semplicemente un pelo incarnito ma era un sarcoma e si è ritrovato a lottare tra la vita e la morte | l’odissea di Kevin Hyde

Un uomo “sano e in forma” a cui era stato detto che un nodulo sospetto era semplicemente un “pelo incarnito” si è ritrovato a lottare tra la vita e la morte, dopo aver scoperto anni dopo che in realtà quella protuberanza è una rara forma di cancro. Le occasioni per ricevere una diagnosi corretta sono state tante, ma sono state tutte mancate e ora il tumore è diventato più grande e più difficile da curare. Questa è la storia di Kevin Hyde, 49 anni, originario di Milton Keynes, una città del Regno Unito. L’uomo si è recato per la prima volta dal suo medico di base nell’ottobre 2018 dopo aver notato un piccolo nodulo sul perineo, la parte del corpo situata tra i genitali e l’ano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it