Cade il record di Modena Park Ultimo fa soldout per un mega concerto da 250mila persone

Se le previsioni saranno rispettate, il record stabilito nel 2017 da Vasco Rossi con i 225mila spettatori del Modena Park è destinato ad essere battuto. Per il mega concerto che Ultimo terrà a Tor Vergata, nella sua Roma, il 4 luglio 2026, sono stati infatti venduti 250mila biglietti. “Sold. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

#Ultimo batte il #record di #Vasco al #ModenaPark con il mega raduno a #TorVergata #Musica #concerti

Il Cantante Ultimo meglio di Vasco Rossi. 250mila biglietti venduti, è record di sempre Il concerto del cantante romano a Tor Vergata sold out in tre ore. Superati i 225mila biglietti di Vasco al Modena Park nel 2015. Da Ultimo a primo in sole tre ore.

