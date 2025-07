Kessié Juventus Tuttosport i bianconeri sono pronti a fare sul serio per il centrocampista dell’Al Ahli! E l’ivoriano… Il punto

Kessié Juventus (Tuttosport), i bianconeri sono pronti a fare sul serio per il centrocampista di proprietà dell’Al Ahli! E l’ivoriano ex Milan. Il punto. Il mercato Juventus sta valutando un possibile ritorno in Italia per Franck Kessié, attuale centrocampista dell’ Al Ahli in Arabia Saudita. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’ivoriano avrebbe espresso il desiderio di tornare a giocare in Serie A, e i bianconeri sarebbero interessati a riportarlo sotto la Mole. Tuttavia, l’ostacolo principale riguarda l’ingaggio: Kessié percepisce attualmente circa 14 milioni di euro netti a stagione, una cifra ben superiore agli standard della Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

