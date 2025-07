Equitazione il foggiano Gianluca Recchia vince il Gran Premio 150 nel Nazionale A6* di Atina

Il cavaliere foggiano Gianluca Recchia (30 anni) vince in sella al suo stallone tedesco di 9 anni di nome The Winner Is il Gran Premio¬†'1 Memorial Alessia Valerano', di altezza 150 cm, che si √® disputato ad Atina, in provincia di Cassino. Le gare si sono svolte¬†nei giorni 11 - 13 luglio presso. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

In questa notizia si parla di: foggiano - gianluca - recchia - vince

Gianluca Galliani entra in Fantamaster, la piattaforma del fantacalcio del foggiano Pasquale Puzio - FantaMaster annuncia l'ingresso dell’imprenditore Gianluca Galliani nella DigitalGoal, società proprietaria della piattaforma, segnando un momento cruciale per lo sviluppo strategico della tech company maltese, specializzata in soluzioni innovative per il fantasy football e per la comparazione.

Il cavaliere Gianluca Recchia porta a casa il podio del Gran Premio a Chieti.