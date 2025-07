Fondo Sicilia per l’editoria | Fed soddisfatta ‘misura chiave contro le sfide dell’AI e del mercato’

La Federazione Editori Digitali (Fed) esprime soddisfazione per la decisione del presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, che – con il determinante supporto dell’assessore regionale all’Economia Alessandro Dagnino – ha istituito, nell’ambito del Fondo Sicilia, una sezione strutturale dedicata al sostegno dell’editoria regionale, sia cartacea che digitale. “È una scelta politica chiara e lungimirante”, afferma la Fed, “assunta in un momento in cui l’intero comparto dell’informazione è attraversato da profondi cambiamenti, indotti dall’accelerazione dell’intelligenza artificiale e dalla trasformazione radicale dei processi di produzione e diffusione delle notizie”. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Fondo Sicilia per l’editoria: Fed soddisfatta, ‘misura chiave contro le sfide dell’AI e del mercato’

