Ma questa domanda la fate a tutti? | Federica Pellegrini si arrabbia non appena viene nominato Sinner

“Sono molto contenta che Sinner abbia vinto. Ma voglio sapere se questa domanda la fate a qualsiasi sportivo che vedete in questo periodo”. È stizzita, visibilmente infastidita in volto Federica Pellegrini quando a margine dell’evento di presentazione delle medaglie per le Olimpiadi invernali Milano – Cortina 2026 risponde a una domanda dei cronisti presenti su Jannik Sinner e la sua vittoria a Wimbledon. Il motivo è ovviamente legato a un’intervista della stessa ex nuotatrice ad aprile a Repubblica, quando parlando del caso Clostebol che ha riguardato il tennista italiano, ha risposto: “ Sinner è stato trattato diversamente dal 99% degli altri atleti”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ma questa domanda la fate a tutti?”: Federica Pellegrini si arrabbia non appena viene nominato Sinner

(Adnkronos) – Federica Pellegrini è contenta per la vittoria di Jannik Sinner a Wimbledon? La leggenda del nuoto azzurro risponde alla domanda a margine dell'evento in cui vengono presentate le medaglie per le Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026.

Federica #Pellegrini: “Vittoria di #Sinner a #Wimbledon? Molto contenta. Ma fate questa domanda a ogni sportivo? Credo di essere libera di poter dare un’opinione a una gestione. Parlare di lui è un’altra cosa. Non è stato corretto mettere insieme le due cose” Vai su X

Federica Pellegrini sotto assedio dopo la vittoria di Sinner I fan del tennista intasano il profilo dell'ex campionessa di commenti negativi, e lei risponde a tono con queste parole. L'accaduto https://fanpa.ge/kcGm8 Vai su Facebook

