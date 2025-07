Bari ufficiale l' acquisto di Matthias Verreth Squadra in partenza per il ritiro di Roccaraso

Questa mattina il Bari ha annunciato ufficialmente un altro nuovo innesto, comunicando di aver sottoscritto un accordo fino al 2028 con Matthias Verreth, centrocampista belga che arriva da svincolato dopo la fine dell'esperienza con il Brescia. Prodotto della giovanili del PSV Eindhoven, dopo. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Matthias Verreth é a Bari: ecco le prime immagini

