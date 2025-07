Stellantis in Borsa -4% con stop al programma sull' idrogeno

Stellantis è in forte calo in Borsa dopo l'annuncio della decisione di interrompere il programma di sviluppo della tecnologia a celle a combustibile a idrogeno. A Piazza Affari il titolo cede il 4% a 8,19 euro.

Borsa di Milano in rialzo: ottimismo dopo accordo Usa-Uk, Prysmian e Stellantis brillano - Seduta positiva a Milano (+1,71%) come per le altre Borse dove ha prevalso per tutta la giornata, per migliorare ancora nel finale dopo gli annunci di Trump, un clima di ottimismo su una soluzione ai dazi grazie all' accordo fra Usa e Uk.

Borsa di Milano in rialzo: Prysmian e Stellantis trainano, Enel in calo - Seduta positiva a Milano (+1,71%) come per le altre Borse dove ha prevalso per tutta la giornata, per migliorare ancora nel finale dopo gli annunci di Trump, un clima di ottimismo su una soluzione ai dazi grazie all' accordo fra Usa e Uk.

Borsa di Milano chiude in rialzo: Ftse Mib oltre i 40mila punti, Stellantis e Mps in crescita - La Borsa di Milano al pari delle altre Piazze europee archivia la seduta all'insegna della cautela con il Ftse Mib che comunque è in rialzo dello 0,39% e che rivede i 40mila punti.

Stellantis in Borsa -4% con stop al programma sull'idrogeno - Stellantis è in forte calo in Borsa dopo l'annuncio della decisione di interrompere il programma di sviluppo della tecnologia a celle a combustibile a idrogeno. Secondo ansa.it

Stellantis blocca lo sviluppo dell’idrogeno. Stop alla gamma Pro One e cambio di rotta sull’elettrico - La casa automobilistica ha fermato il debutto dei furgoni a celle a combustibile previsto per il 2025: “Tecnologia ancora troppo costosa e poco sostenibile” ... Segnala dmove.it