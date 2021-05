Justice League | Gal Gadot ribadisce | Joss Whedon minacciò di rovinarmi la carriera

(Di domenica 9 maggio 2021) La star diGaltorna sull'argomentoribadendo ciò che aveva detto in precedenza, ossia che fece la voce grossa con lei minacciando di rovinarle la. L'interprete di Wonder Woman al cinema Galè tornata a parlare die del suo comportamento sul set dicon l'outlet israeliano N12 (via CBR), ribadendo ciò che aveva già detto in precedenza. "Ha minacciato la miae ha detto che se avessi fatto qualcosa, avrebbe reso miserabile la mia. Ma me ne occupai subito" ha raccontato l'attrice, riferendosi a ciò che era accaduto tra lei e il regista che subentrò dopo l'abbandono di Zack Snyder. ...

Advertising

RedCapes_it : Justice League – Gal Gadot conferma le minacce di Joss Whedon alla sua carriera - AlessioBrogini : Eccoli, i protettori degli oceani (di minchiate): Aquaman e Seppiaman. Prossimamente nei cinema assieme a tutti gli… - shanghaifk : RT @nvgtwng: AL TERZO POSTO CON DUE PUNTI _ _ _ _ _ _ _ _ _ LA JUSTICE LEAGUE SQUAD - nvgtwng : AL TERZO POSTO CON DUE PUNTI _ _ _ _ _ _ _ _ _ LA JUSTICE LEAGUE SQUAD - ImAgentCoulson : @teddylupinfk @nvgtwng Più punti della Justice League -

Ultime Notizie dalla rete : Justice League

Comics1.com

L'immagine è ispirata alla copertina del fumetto dellaThe Brave and the Bold numero 28 e raffigura la squadra suicida impegnata in un combattimento senza esclusione di colpi contro ...Dopo gli attriti con Warner Bros. durante lo sviluppo di, Zack Snyder ha dichiarato che gli piacerebbe avere una possibilità per dirigere un film di Star Wars , anche se non è sicuro di riuscire a portare a termine un'intera produzione con ...La star di Justice League Gal Gadot torna sull'argomento Joss Whedon ribadendo ciò che aveva detto in precedenza, ossia che fece la voce grossa con lei minacciando di rovinarle la carriera. L'interpre ...Ai microfoni di una radio israeliana Gal Gadot ha rivelato nuovi particolare sul suo difficile rapporto con Joss Whedon ...