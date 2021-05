Il governatore De Luca a “Mezz’ora in più” su Rai3 | Non vedo grande sensibilità per il Sud a Palazzo Chigi

(Di domenica 9 maggio 2021) “In Italia dovremmo avere la stessa motivazione ideale e politica che è stata adottata con il ricongiungimento delle due Germanie dopo la caduta del muro di Berlino, ovvero decidere di recuperare il divario infrastrutturale, sociale e di genere tra Sud e Nord. Le centinaia di miliardi che abbiamo avuto, le abbiamo ottenute precisamente per questi scopi. Non credo che aci sia unaal di là delle parole che si dicono”. Lo ha detto il presidente della regione Campania, Vincenzo De, ospite di “in più” su Raitre. “In Italia, dove siamo abituati alla teatralità e al barocco abbiamo chiamato il Recovery Plan, Pnrr, qualcuno ha notizia di quanti cittadini italiani sappiano cosa significa la parola ‘resilienza’? Avevamo già dato prova di teatralità ...

Advertising

gennaromigliore : La #Campania ha esteso la priorità vaccinale a tutti i codici di esenzione malattie rare. Una scelta importante del… - Paolo1926_ : RT @mov24agosto: DOPO PROCIDA ANCHE CAPRI COVID FREE A dare l’annuncio è il governatore della #Campania Vincenzo De Luca, che oggi è approd… - ZenatiDavide : Coprifuoco, De Luca: “Ho il terrore per le serate di movida. Ridicolo chiudere i ristoranti alle 22?: Il governator… - Yogaolic : L’annunziata vuole che De Luca lamenti della pessima classe politica meridionale, la solita narrazione che bisogna… - julesbeton : RT @PicodaMirandola: Nuovo fronte aperto grazie all'Avv. Sandri: CAMPANIA IN PIEDI ! Il governatore De Luca ha emesso un'ordinanza nella… -

Ultime Notizie dalla rete : governatore Luca

Il Fatto Quotidiano

Vaccinazioni covid: isole covid free Anche l'Italia ha le sue prime isole Covid free , e una di queste è Capri , come dichiarato daldella Campania, De: - ' È una giornata di grande ...21:45:55 Ad annunciarlo è il Presidente della Commissione Ambiente del Consiglio regionale della Campania, Giovanni Zannini, che ringrazia ilVincenzo Dee l'Assessore all'Ambiente della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola, per aver individuato nel prestigioso Real Sito di Carditelli, la sede della nuova centrale ...Il governatore della Campania Vincenzo De Luca ospite a "Mezz'ora in più", parla dello stop alla campagna vaccinale nella Regione ...Il governatore: «L’alleanza con i Cinquestelle è imprescindibile, ma facciano chiarezza». E su Letta: «Aspettiamo i risultati del suo lavoro» ...