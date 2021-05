Gianni Iapichino | chi è l’ex marito di Fiona May?

(Di domenica 9 maggio 2021)di, atleta britannica naturalizzata italiana di grandissimo successo. Negli anni la donna ha raggiunto importantissimi traguardi sportivi ed ha regalato all’Italia grandi soddisfazioni. Questa sera, domenica 9 maggio,sarà protagonista del pre prima serata di rai Uno in quanto giocherà a I Soliti Ignoti – Il Ritorno condotto da Amadeus. L’eventuale vincita sarà devoluta in beneficenza alla Fondazione Italiana per l’Autismo. Scopriamo qualcosa in più sulnasce a Columbus il 2 marzo 1969, ha 52 anni ed è del segno zodiacale dei Pesci. Lui è un ex atleta, astista e multipianista di successo. L’uomo è nato ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Gianni Iapichino

... acquisì la cittadinanza italiana dopo il matrimonio con, astista e multiplista toscano, avvenuto nel 1994, dal quale si è separata nell'estate di dieci anni fa. Dal loro amore sono ...Figlia di Fiona May e, rispettivamente lunghista e astista, Larissa ha ereditato dai genitori la passione e l'amore per lo sport. Un dono che abbinato a tanto allenamento ha dato i ...Fiona May, vita privata: età, altezza e peso della sportiva ospite di Amadeus a Soliti Ignoti Come ogni giorno anche nella puntata di questa sera 9 maggio ...Fiona May in tv ai "Soliti Ignoti" dopo il recente record della sua primogenita, Larissa Iapichino, e la presa di posizione contro il razzismo sui social ...