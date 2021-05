Genoa-Sassuolo | gol Raspadori | neroverdi in vantaggio al quarto d’ora di gioco VIDEO

(Di domenica 9 maggio 2021) Giacomosegna il gol dell’1-0 e sblocca la gara di Marassi tra. Grande rete del classe 2000, che riceve da Traore al limite dell’area, addomestica la sfera e a tu per tu con Perin non sbaglia. Aldi, la squadra di De Zerbi è già ingrazie alla freddezza del suo centravanti. Inutili le proteste dei padroni di casa, che lamentavano un fallo a inizio azione. Dopo un rapidissimo check del Var, la rete è stata infatti convalidata. In alto e di seguito ildel gol. SportFace.

Advertising

Inter_es : ?? 1?4? Victorias consecutivas en casa ? 4-2 Torino ? 3-1 Bologna ? 1-0 Napoli ? 2-1 Spezia ? 6-2 Crotone ? 2-0 Ju… - Inter_br : Recorde de vitórias seguidas em casa: 1?4??? ? 4-2 Torino ? 3-1 Bologna ? 1-0 Napoli ? 2-1 Spezia ? 6-2 Crotone ?… - PurePurple69 : @ActuFoot_ Genoa-Sassuolo > asse-om - 24Trends_Italia : 1. Maldive - 20mille+ 2. Nada - 10mille+ 3. Giorgio Borghetti - 10mille+ 4. Genoa-Sassuolo - 10mille+ 5. Pippo Baud… - shrek4200 : Genoa - Sassuolo Calcio -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa Sassuolo

0 - 1 LIVE 14' Raspadori(3 - 5 - 2): Perin; Goldaniga, C. Zapata, Masiello; Ghiglione, Behrami, Badelj, Zajc, Zappacosta; Pandev, Destro. All. Ballardini(4 - 2 - ...Problema gastrointestinale nella notte per Kevin Strootman: Ballardini non porta l'olandese nemmeno in panchina perIl lunch match del 35esimo turno di Serie A sarà: mentre i liguri cercano la sicurezza aritmetica della salvezza, gli uomini di De Zerbi insidiano la Roma per il ...Allo stadio Ferraris, il match valido per la 35ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Genoa e Sassuolo: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio “Ferraris”, Genoa e Sassuolo si a ...Prosegue la Serie A con gli incontri della trentacinquesima giornata. Vocegiallorossa.it aggiornerà LIVE il tabellino della partite in programma, ...