Gattuso mette in guardia Osimhen: non dovrà farlo con Udinese e Fiorentina (Di domenica 9 maggio 2021) L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno ha riportato una preoccupazione di Gennaro Gattuso nei confronti di Victor Osimhen, visto l’infortunio occorso ieri a Dries Mertens. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: “Il problema di Mertens deve mettere in guardia Osimhen che, con l’ammonizione di ieri, entra in diffida. Se dovesse beccare un cartellino giallo contro Udinese o Fiorentina, sarebbe costretto a fermarsi. Un peccato da evitare, Gattuso catechizzerà Osimhen da stamane, quando il Napoli inizierà a preparare la sfida di martedì sera contro l’Udinese”. Leggi su spazionapoli (Di domenica 9 maggio 2021) L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno ha riportato una preoccupazione di Gennaronei confronti di Victor, visto l’infortunio occorso ieri a Dries Mertens. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: “Il problema di Mertens devere inche, con l’ammonizione di ieri, entra in diffida. Se dovesse beccare un cartellino giallo contro, sarebbe costretto a fermarsi. Un peccato da evitare,catechizzeràda stamane, quando il Napoli inizierà a preparare la sfida di martedì sera contro l’”.

Advertising

Peppe_FN : Con la vittoria di oggi il Napoli mette sempre più nelle proprie mani la qualificazione in #ChampionsLeague Marted… - decentralized33 : Non se possono vede le partite del Napoli c'è un sottofondo continuo di urla di #Gattuso. Ma è matto? Urla per 90 m… - ildpaa : Ho visto la fermezza di Bush, la leadership di Roy Keane, la mentalità di Khabib e Nadal, la tenacia di David Ferre… - FinallySisa : RT @OCardinal17: Caro @sscnapoli se Gattuso mette Maksimovic io non la vedo - OCardinal17 : Caro @sscnapoli se Gattuso mette Maksimovic io non la vedo -