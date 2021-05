F1 | GP Spagna 2021 Lewis Hamilton favoritissimo per la vittoria La Ferrari vuole chiudere a ridosso del podio

(Di domenica 9 maggio 2021) Oggi, domenica 9 maggio, l’autodromo di Montemlò, edificato nei pressi di Barcellona, sarà teatro del Gran Premio di, quarta tappa del Mondialedi Formula 1. Tutto lascia presagire che vi possa essere un nuovo round nel braccio di ferro iridato trae Max Verstappen. Non a caso, il britannico e l’olandese sono risultati separati da soli 36 millesimi nella qualifica di ieri e scatteranno dalla prima fila. Sarà il trentaseienne inglese ad avere il vantaggio della pole position, che al Montmelò è un’ipoteca sullapiù di quanto non lo sia a Montecarlo o all’Hungaroring. I numeri, infatti, sono inequivocabili. Finora si sono corsi 30 Gran Premi in questo autodromo e il vincitore è scattato dalla pole position in 22 occasioni. In altre parole, statisticamente parlando ...

Grande soddisfazione per Charles Leclerc al termine delle qualifiche valide per il Gran Premio di, quinto appuntamento del mondialedi Formula 1. Forte della 4° posizione nello schieramento di partenza, il monegasco ha promosso a pieni voti il potenziale della SF21 sul tracciato di ...BILBAO () - Non va oltre il 2 - 2 l'Athletic Bilbao che pareggia in casa con l'Osasuna e non sfrutta l'occasione per avvicinarsi al settimo posto valido per l'Europa occupato dal Betis e ora distante 5 ...Oggi, alle ore 15.00 (diretta tv su Sky Sport e su TV8), andrà in scena il GP di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale 2021 di F1. Sul circuito del Montmeló vivremo una gara appassionante. In primi ...Lewis Hamilton scatterà dalla pole position nel GP di Spagna 2021, quarta tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Barcellona. Il sette volte Campione del Mondo ha conquistato la 100ma pa ...