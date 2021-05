Drusilla Gucci: “Damiano dei Maneskin? Mai conosciuto!”, due di picche ad ex naufrago (Di domenica 9 maggio 2021) Drusilla Gucci ospite di Barbara d’Urso a Domenica Live oltre a parlare della sua collezione privata di ossa e della casa infestata da fantasmi (soprattutto in uno dei sette bagni), ha anche parlato della sua vita privata. Drusilla Gucci e la verità su Damiano dei Maneskin L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi oggi è single dopo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 9 maggio 2021)ospite di Barbara d’Urso a Domenica Live oltre a parlare della sua collezione privata di ossa e della casa infestata da fantasmi (soprattutto in uno dei sette bagni), ha anche parlato della sua vita privata.e la verità sudeiL’ex naufraga dell’Isola dei Famosi oggi è single dopo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

domenicalive : 'C'è tanto altro da dire sulla nostra famiglia' Drusilla Gucci a #DomenicaLive critica il film House of Gucci con L… - zazoomblog : Domenica Live Drusilla Gucci svela un retroscena sull’Isola: c’entra il Visconte - #Domenica #Drusilla #Gucci… - nico_lai93 : RT @domenicalive: 'C'è tanto altro da dire sulla nostra famiglia' Drusilla Gucci a #DomenicaLive critica il film House of Gucci con Lady Ga… - nico_lai93 : RT @MediasetPlay: Stasera a #isolaparty faremo gran festa con Milena Miconi, Carlotta Dell’Isola, Drusilla Gucci. Infine a commentare con n… - gossipblogit : Domenica Live, Drusilla Gucci: “Io fidanzata con Damiano dei Maneskin? Non so dove sia nata questa cosa” -