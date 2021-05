Covid | De Petris | ‘superare veti Ue su stop a brevetti’

(Di domenica 9 maggio 2021) Roma, 9 mag. (Adnkronos) – “A Oporto il veto della Germania e le pressioni delle grandi case farmaceutiche, che si erano già prodotte nei contratti per i vaccini e sappiamo con quali esiti, hanno frenato la Ue e impedito che prendesse apertamente posizione a favore della sospensione dei brevetti sui vaccini anti. Queidevono essere superati in tempi rapidi. Non possiamo perdere tempo esitando perché il virus nei Paesi poveri corre, fa milioni di vittime e presto tornerà anche da noi in forma mutata e più minacciosa”. Lo afferma la capogruppo di Leu al Senato Loredana De. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Carbone (IV - PSI), Zaffini (FdI), Valeria Fedeli (PD), Loredana De Petris (Misto - LeU), Pagano (... di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19. Il provvedimento si ...Condividi questo articolo:Roma, 9 mag. (Adnkronos) – "A Oporto il veto della Germania e le pressioni delle grandi case farmaceutiche, che si erano già prodotte nei contratti per i vaccini e sappiamo c ...