Chiuso l’accesso al fiume Sant’Elia, spunta una rete: “Proprietà privata” (Di domenica 9 maggio 2021) Il sogno della riqualificazione del fiume Sant’Elia interrotto da una rete metallica. È il Comitato Pioppo Comune che lo rende noto. “Dallo scorso weekend, un privato, ha interrotto il percorso del fiume Sant’Elia, all’altezza della Naca Nica, con rete e divieti. Entrambe le sponde non sono più accessibili ai visitatori che intendono percorrere il sentiero fino alla sorgente”. I ragazzi del Comitato, assieme a operai forestali, lo scorso hanno avevano avviato un’operazione di profonda riqualificazione di una lunga porzione del tratto iniziale del Sant’Elia, che nasce nei pressi dell’abitato di Pioppo. Nel corso dei mesi è stata meta di visite, gite, shooting fotografici. Numerosi gli apprezzamenti dei visitatori e gli articoli giornalistici che ne risaltavano la ... Leggi su monrealelive (Di domenica 9 maggio 2021) Il sogno della riqualificazione delinterrotto da unametallica. È il Comitato Pioppo Comune che lo rende noto. “Dallo scorso weekend, un privato, ha interrotto il percorso del, all’altezza della Naca Nica, cone divieti. Entrambe le sponde non sono più accessibili ai visitatori che intendono percorrere il sentiero fino alla sorgente”. I ragazzi del Comitato, assieme a operai forestali, lo scorso hanno avevano avviato un’operazione di profonda riqualificazione di una lunga porzione del tratto iniziale del, che nasce nei pressi dell’abitato di Pioppo. Nel corso dei mesi è stata meta di visite, gite, shooting fotografici. Numerosi gli apprezzamenti dei visitatori e gli articoli giornalistici che ne risaltavano la ...

Advertising

ItalianAirForce : Una sorpresa per gli appassionati di storia aeronautica: il Reggiane 2002 torna ad essere esposto al pubblico al Mu… - monrealeatoday : Chiuso l'accesso al fiume Sant'Elia, spunta una rete: 'Proprietà privata' - webnauta5_9 : RT @ItalianAirForce: Una sorpresa per gli appassionati di storia aeronautica: il Reggiane 2002 torna ad essere esposto al pubblico al Museo… - giro1967 : RT @ItalianAirForce: Una sorpresa per gli appassionati di storia aeronautica: il Reggiane 2002 torna ad essere esposto al pubblico al Museo… - franconemarisa : RT @ItalianAirForce: Una sorpresa per gli appassionati di storia aeronautica: il Reggiane 2002 torna ad essere esposto al pubblico al Museo… -