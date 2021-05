Astrazeneca, l’Unione Europea non rinnova l’ordine di vaccini dopo giugno: colpa delle consegne in ritardo (Di domenica 9 maggio 2021) In Italia sono ancora oltre un milione e mezzo le dosi non ancora somministrate del vaccino anglo-svedese. Leggi su lastampa (Di domenica 9 maggio 2021) In Italia sono ancora oltre un milione e mezzo le dosi non ancora somministrate del vaccino anglo-svedese.

