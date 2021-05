Amici 20, Alessandro trionfa in semifinale: arriva una proposta di lavoro (Di domenica 9 maggio 2021) La semifinale di Amici 20 ha riservato ai telespettatori molti colpi di scena, tra cui una proposta di lavoro importante giunta in studio per il ballerino semifinalista Alessandro. La proposta giunge per il giovane dagli occhi di ghiaccio nel bel mezzo della semifinale del talent, quando la conduttrice Maria De Filippi invita in studio due rinomati volti del teatro, che di lì a poco offriranno a Cavallo un posto di lavoro in una compagnia. Una notizia che scatena la commozione di Cavallo, tanto che il giovane ballerino non riesce a trattenere le lacrime. E non è tutto. Perché, inoltre, per lui è poi giunta anche un’altra notizia, e il tutto ha emozionato molto il pubblico tv. Tutti particolari che vi delucidiamo nel nostro ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 9 maggio 2021) Ladi20 ha riservato ai telespettatori molti colpi di scena, tra cui unadiimportante giunta in studio per il ballerino semifinalista. Lagiunge per il giovane dagli occhi di ghiaccio nel bel mezzo delladel talent, quando la conduttrice Maria De Filippi invita in studio due rinomati volti del teatro, che di lì a poco offriranno a Cavallo un posto diin una compagnia. Una notizia che scatena la commozione di Cavallo, tanto che il giovane ballerino non riesce a trattenere le lacrime. E non è tutto. Perché, inoltre, per lui è poi giunta anche un’altra notizia, e il tutto ha emozionato molto il pubblico tv. Tutti particolari che vi delucidiamo nel nostro ...

