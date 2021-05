Vince la secessione in Scozia, "ora il referendum" (Di sabato 8 maggio 2021) Vittoria netta in Inghilterra, arrocco riuscito in Scozia e Galles. Boris Johnson porta a casa il migliore dei risultati possibili o quasi per il suo Partito Conservatore nella più vasta tornata elettorale locale mai convocata in Gran Bretagna, la prima dopo la definitiva entrata in vigore della Brexit e dopo il tragico terremoto della pandemia da Covid. Ma lo scontro su un secondo referendum scozzese non è affatto chiuso. Archiviati i primi risultati più che positivi di ieri per la parrocchia Tory, la giornata di oggi ha suggellato l’esito della partita sul cruciale responso scozzese: con il sonante quarto trionfo consecutivo incamerato dai veri avversari del momento, gli indipendentisti dello Scottish National Party (Snp) di Nicola Sturgeon, ma senza la simbolica bandiera di quell’inafferrabile maggioranza assoluta al Parlamento di Edimburgo cui la ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 8 maggio 2021) Vittoria netta in Inghilterra, arrocco riuscito ine Galles. Boris Johnson porta a casa il migliore dei risultati possibili o quasi per il suo Partito Conservatore nella più vasta tornata elettorale locale mai convocata in Gran Bretagna, la prima dopo la definitiva entrata in vigore della Brexit e dopo il tragico terremoto della pandemia da Covid. Ma lo scontro su un secondoscozzese non è affatto chiuso. Archiviati i primi risultati più che positivi di ieri per la parrocchia Tory, la giornata di oggi ha suggellato l’esito della partita sul cruciale responso scozzese: con il sonante quarto trionfo consecutivo incamerato dai veri avversari del momento, gli indipendentisti dello Scottish National Party (Snp) di Nicola Sturgeon, ma senza la simbolica bandiera di quell’inafferrabile maggioranza assoluta al Parlamento di Edimburgo cui la ...

