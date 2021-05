Spezia, Italiano: 'Giocare contro questo Napoli è difficile per tutti' (Di sabato 8 maggio 2021) LA Spezia - Una partita "nata male". Così il tecnico dello Spezia , Vincenzo Italiano , commenta il 4 a 1 casalingo subito dal Napoli . Il mister dei liguri fa i complimenti alla squadra di Gattuso , ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 8 maggio 2021) LA- Una partita "nata male". Così il tecnico dello, Vincenzo, commenta il 4 a 1 casalingo subito dal. Il mister dei liguri fa i complimenti alla squadra di Gattuso , ...

