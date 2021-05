Sorteggio Internazionali d’Italia oggi | orario | tv | programma | streaming

Leggi su oasport

(Di sabato 8 maggio 2021) Pronti a prendere nota? L’appuntamento è per, sabato 8 maggio alle ore 11.30 a Roma: sono queste le coordinate spazio-temporali per sapere quando e dove andrà in scena ildegli2021 di tennis. L’appuntamento con l’urna andrà a delineare il quadro della situazione. I favoriti non possono che essere Rafael Nadal e Novak Djokovic che hanno vinto 14 delle ultime 16 edizioni di questo torneo, presentandosi ai nastri di partenza come le prime due teste di serie del tabellone: il serbo n.1 e lo spagnolo n.2. Principali contendenti dei due potrebbero essere il greco Stefanos Tsitsipas, vincitore del Masters1000 di Montecarlo e finalista a Barcellona, Dominic Thiem e Alexander Zverev, che si incontreranno quest’nella semifinale del “1000” di Madrid. In casa Italia? ...