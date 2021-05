Referendum sulla giustizia, inchieste sulle toghe e "corvi" al Csm: la tempesta perfetta (Di sabato 8 maggio 2021) Il momento più alto di una lotta di potere nella magistratura che va avanti da due anni. Ma anche il momento in cui mai è stata così vicina, quasi a portata di mano, la riforma della giustizia, civile ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 8 maggio 2021) Il momento più alto di una lotta di potere nella magistratura che va avanti da due anni. Ma anche il momento in cui mai è stata così vicina, quasi a portata di mano, la riforma della, civile ...

Advertising

matteosalvinimi : Responsabilità civile per i magistrati. Anche in Tribunale, come in qualsiasi altro posto di lavoro, chi sbaglia su… - petergomezblog : “Abolire la legge Severino”. Salvini provoca di nuovo il governo: ora vuole raccogliere firme coi radicali per un r… - gaiatortora : L'ultimo referendum sulla giustizia me lo ricordo bene. Lo strumento referendario è cosa seria. Spesso purtroppo po… - Stele666 : RT @matteosalvinimi: Responsabilità civile per i magistrati. Anche in Tribunale, come in qualsiasi altro posto di lavoro, chi sbaglia sulla… - Monica49590572 : @matteosalvinimi @HuffPostItalia 8) Non credo che dei referendum popolari possano intralciare i lavori parlamentari… -