Razzo cinese, Protezione civile: “Cadrà tra le 1 e le 7.30 del mattino”. Ma “remoti” i rischi che colpisca l’Italia (Di sabato 8 maggio 2021) Arrivano messaggi rassicuranti da parte della Protezione civile sull’ipotesi di una caduta del lanciatore spaziale cinese “Lunga marcia 5B” il cui rientro nell’atmosfera è previsto per questa notte. “Resta remota”, spiega infatti il Dipartimento, la probabilità che uno o più frammenti possano cadere sull’Italia, anche se il tavolo tecnico continuerà a seguire l’evolversi della situazione attraverso i dati disponibili fino all’avvenuto impatto al suolo. Al momento, le tre traiettorie che potrebbero interessare alcuni settori di nove regioni centro-meridionali italiane si collocano tra le 1 di notte e le 7.30 del mattino. Un calcolo effettuato sulla base degli ultimi dati forniti dalla Agenzia Spaziale Italiana (Asi) durante il nuovo incontro del tavolo tecnico che si è aggiornato nel pomeriggio di oggi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 8 maggio 2021) Arrivano messaggi rassicuranti da parte dellasull’ipotesi di una caduta del lanciatore spaziale“Lunga marcia 5B” il cui rientro nell’atmosfera è previsto per questa notte. “Resta remota”, spiega infatti il Dipartimento, la probabilità che uno o più frammenti possano cadere sul, anche se il tavolo tecnico continuerà a seguire l’evolversi della situazione attraverso i dati disponibili fino all’avvenuto impatto al suolo. Al momento, le tre traiettorie che potrebbero interessare alcuni settori di nove regioni centro-meridionali italiane si collocano tra le 1 di notte e le 7.30 del. Un calcolo effettuato sulla base degli ultimi dati forniti dalla Agenzia Spaziale Italiana (Asi) durante il nuovo incontro del tavolo tecnico che si è aggiornato nel pomeriggio di oggi ...

MediasetTgcom24 : Razzo cinese in caduta, Protezione civile: allerta in 9 Regioni italiane #razzocinese - rtl1025 : ?? Ci sono 'porzioni' di 9 regioni del centro-sud che potrebbero essere interessate dalla caduta di frammenti del… - DPCgov : Siamo in #ComitatoOperativo per monitorare il rientro in atmosfera del razzo cinese. Per ora non si può escludere l… - giangi20l : @RbRaffaella Un po’ troppo severa eh. Prima della notte del razzo cinese tra l’altro - tvdobrxv : il razzo cinese può atterrare sulla mia scuola che la settimana prossima sto in presenza, GRAZIE -