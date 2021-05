Peschereccio attaccato in Libia rientrato a Mazara del Vallo, il comandante: “Sono vivo” (Di sabato 8 maggio 2021) Il Peschereccio Aliseo è rientrato in porto a Mazara del Vallo, ad accogliere i pescatori attaccati dalla guardia costiera libica, oltre ai famigliari, anche il sindaco Salvatore Quinci e il vescovo Domenico Mogavero. Il comandante Giuseppe Giacolone, rimasto ferito, si è mostrato con ancora la maglia sporca di sangue e una benda in testa. Rientra in porto il Peschereccio Aliseo Sono tornati a Mazara del Vallo i 7 uomini dell’equipaggio del Peschereccio Aliseo, quello che ha riportato più danni e un ferito, nell’attacco della guardia costiera libica avvenuto lo scorso giovedì. L’assalto è avvenuto a circa 30 miglia dalla costa di Misurata, in un’area protetta adibita alla pesca libera. I pescatori ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 8 maggio 2021) IlAliseo èin porto adel, ad accogliere i pescatori attaccati dalla guardia costiera libica, oltre ai famigliari, anche il sindaco Salvatore Quinci e il vescovo Domenico Mogavero. IlGiuseppe Giacolone, rimasto ferito, si è mostrato con ancora la maglia sporca di sangue e una benda in testa. Rientra in porto ilAliseotornati adeli 7 uomini dell’equipaggio delAliseo, quello che ha riportato più danni e un ferito, nell’attacco della guardia costiera libica avvenuto lo scorso giovedì. L’assalto è avvenuto a circa 30 miglia dalla costa di Misurata, in un’area protetta adibita alla pesca libera. I pescatori ...

