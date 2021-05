Netflix, Vincenzo: trama e data d’uscita (Di sabato 8 maggio 2021) Dopo il grande successo riscosso in Corea del Sud, sta per approdare in Italia “Vincenzo”, la nuova serie tv per gli amanti del k-drama. Mafia, crimini e intrighi che vedono come protagonista l’attore sudcoreano Song Joong-ki nelle vesti di un avvocato italo-sudcoreano. La prima stagione di Vincenzo sarà disponibile a partire dal 9 maggio su Netflix. Il titolo già lascia presagire che il nostro bel Paese avrà un Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 8 maggio 2021) Dopo il grande successo riscosso in Corea del Sud, sta per approdare in Italia “”, la nuova serie tv per gli amanti del k-drama. Mafia, crimini e intrighi che vedono come protagonista l’attore sudcoreano Song Joong-ki nelle vesti di un avvocato italo-sudcoreano. La prima stagione disarà disponibile a partire dal 9 maggio su. Il titolo già lascia presagire che il nostro bel Paese avrà un Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

chevitadimerdaa : finalmente domani mettono vincenzo su netflix così riuscirò a continuarlo dalla tv guardare i drama dal pc è IMPOSS… - beezus_erased : Grazie Netflix, se non c’eri tu in effetti non me lo ricordavo che domani finalmente esce Vincenzo, no no. Mica lo… - kim_tiddies : @_clacasu00_ domani dovrebbe uscire Vincenzo su Netflix!! io la aspetto da mesi ormai - itsoktobemarty : Netflix Italia ha messo Vincenzo e mio padre lo vuole vedere, me ne aspetto delle belle - hoseokhasmyass : VINCENZO SU NETFLIX ITALIA E CHE FAI TE NE PRIVI -