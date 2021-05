“Manco per il ca**o”. Isola dei famosi, si è sentito tutto. Clamorosa gaffe in studio: Ilary Blasi di sasso (Di sabato 8 maggio 2021) Isolde Kostner è la nuova Leader Salvador dell’Isola dei famosi. L’ex sciatrice si è aggiudicata la prova battendo il compagno d’avventura Andrea Cerioli. Durante la diretta di venerdì 7 maggio, i naufraghi si sono misurati in una prima prova di equilibrio che ha premiato l’ex sciatrice e Andrea Cerioli, chiamati poi a un ulteriore testa a testa per aggiudicarsi l’immunità. Nella sfida di resistenza i due erano aggrappati a una ruota girevole e solo dopo qualche minuto Isolde è riuscita ad avere la meglio e a guadagnarsi la vittoria. Isolde è stata anche chiamata a decidere chi salvare tra Roberto Ciufoli ed Emanuela Tittocchia, precedentemente in nomination insieme a Miryea (salvata dal televoto a inizio puntata). La decisione di Isolde ricade sul comico, mandando dunque Emanuela nuovamente in nomination. Una volta terminata la prova, ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 8 maggio 2021) Isolde Kostner è la nuova Leader Salvador dell’dei. L’ex sciatrice si è aggiudicata la prova battendo il compagno d’avventura Andrea Cerioli. Durante la diretta di venerdì 7 maggio, i naufraghi si sono misurati in una prima prova di equilibrio che ha premiato l’ex sciatrice e Andrea Cerioli, chiamati poi a un ulteriore testa a testa per aggiudicarsi l’immunità. Nella sfida di resistenza i due erano aggrappati a una ruota girevole e solo dopo qualche minuto Isolde è riuscita ad avere la meglio e a guadagnarsi la vittoria. Isolde è stata anche chiamata a decidere chi salvare tra Roberto Ciufoli ed Emanuela Tittocchia, precedentemente in nomination insieme a Miryea (salvata dal televoto a inizio puntata). La decisione di Isolde ricade sul comico, mandando dunque Emanuela nuovamente in nomination. Una volta terminata la prova, ...

