Libia, Peschereccio Aliseo a Mazara del Vallo (Di sabato 8 maggio 2021) appena entrato nel porto di Mazara del Vallo , scortato da una motovedetta della Guardia Costiera, il Peschereccio Aliseo , con sette uomini d'equipaggio compreso il comandante Giuseppe Giacalone , ... Leggi su quotidiano (Di sabato 8 maggio 2021) appena entrato nel porto didel, scortato da una motovedetta della Guardia Costiera, il, con sette uomini d'equipaggio compreso il comandante Giuseppe Giacalone , ...

Advertising

EnricoLetta : Inconcepibile quel che è accaduto oggi. Solidarietà al comandante del #peschereccio italiano e non ci si potrà acco… - Agenzia_Ansa : FLASH | Libia: peschereccio italiano mitragliato, ferito il comandante #ANSA - Agenzia_Ansa : Libia, il comandante del peschereccio Aliseo via radio: 'Sono vivo per miracolo'. Giacalone: 'Ci hanno sparato a p… - live_palermo : Peschereccio mitragliato da libici arrivato a Mazara del Vallo - news_mondo_h24 : Libia, tornato a Mazara il peschereccio “Aliseo”, colpito da una motovedetta militare di Tripoli -