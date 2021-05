Le banche non si interessano dei Millennials: il quadro è tragico (Di sabato 8 maggio 2021) Il credito, nel nostro paese, è classista e fortemente influenzato da pregiudizi di natura socio-demografica. Le banche, per la concessione di finanziamenti, utilizzano modelli che si appoggiano esclusivamente sui dati sociodemografici e delle centrali di rischio. Questi modelli conservativi svantaggiano determinate popolazioni o lavoratori che non hanno mai ottenuto prestiti in passato (come i lavoratori precari) o che non appartengono a classi più tradizionali (per esempio gli immigrati). Autolesionismo puro, visto che queste modalità di erogazione creditizia non permettono alle banche di incrociare i bisogni di una vasta popolazione di clienti e di produrre un reddito “diverso” dalla attività più remunerativa di una istituzione finanziaria, cioè concedere prestiti. Per rivoluzionare il credito, allontanandosi dagli schemi convenzionali e produrre ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 8 maggio 2021) Il credito, nel nostro paese, è classista e fortemente influenzato da pregiudizi di natura socio-demografica. Le, per la concessione di finanziamenti, utilizzano modelli che si appoggiano esclusivamente sui dati sociodemografici e delle centrali di rischio. Questi modelli conservativi svantaggiano determinate popolazioni o lavoratori che non hanno mai ottenuto prestiti in passato (come i lavoratori precari) o che non appartengono a classi più tradizionali (per esempio gli immigrati). Autolesionismo puro, visto che queste modalità di erogazione creditizia non permettono alledi incrociare i bisogni di una vasta popolazione di clienti e di produrre un reddito “diverso” dalla attività più remunerativa di una istituzione finanziaria, cioè concedere prestiti. Per rivoluzionare il credito, allontanandosi dagli schemi convenzionali e produrre ...

Le banche non si interessano dei Millennials: il quadro è tragico Il Fatto Quotidiano

