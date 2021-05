L’annuncio di Marotta che non piacerà ai giocatori dell’Inter

Leggi su serieanews

(Di sabato 8 maggio 2021)è stato intervistato a Sky Sport prima del match tra Inter e Sampdoria ed ha parlato anche della crisi economica della società E’ stata una settimana di festeggiamenti per l’Inter che è tornata ad essere campione d’Italia dopo undici anni. La squadra nerazzurra in questi minuti sta giocando contro la Sampdoria in un match Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.