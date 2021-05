Isola dei Famosi 2021: Iva Zanicchi abbandona lo studio e corre al pronto soccorso (Di sabato 8 maggio 2021) Iva Zanicchi ha dovuto abbandonare lo studio dell'Isola dei Famosi 2021 per un malore: la cantante ha avuto una reazione allergica per la puntura di una vespa. Iva Zanicchi ieri sera ha abbandonato lo studio in diretta all'Isola dei Famosi 2021: la cantante aveva la febbre e la mano gonfia dopo essere stata punta da una vespa. Nel pomeriggio ha aggiornato lei stessa i follower sul suo stato di salute. Continua la maledizione dell'Isola dei Famosi 2021, dopo i numerosi ritiri per infortunio ora anche Iva Zanicchi, uno dei tre opinionisti che affiancano Ilary Blasi in studio, ha dovuto lasciare il ... Leggi su movieplayer (Di sabato 8 maggio 2021) Ivaha dovutore lodell'deiper un malore: la cantante ha avuto una reazione allergica per la puntura di una vespa. Ivaieri sera hato loin diretta all'dei: la cantante aveva la febbre e la mano gonfia dopo essere stata punta da una vespa. Nel pomeriggio ha aggiornato lei stessa i follower sul suo stato di salute. Continua la maledizione dell'dei, dopo i numerosi ritiri per infortunio ora anche Iva, uno dei tre opinionisti che affiancano Ilary Blasi in, ha dovuto lasciare il ...

