Inter, Zhang taglia gli stipendi: malumore tra i giocatori (Di sabato 8 maggio 2021) L'Inter è alle prese con una grave crisi economico-finanziaria e il presidente Steven Zhang pensa al taglio di stipendi e premi L'Inter è alle prese con una grave crisi economico-finanziaria e deve affrontare subito un grande scoglio dopo la vittoria del campionato. La mossa di Steven Zhang, come riporta il Corriere dello Sport, è quella di tagliare una o due mensilità da spalmare nei successivi due anni. Secondo lo stesso presidente la crescita del costo del personale è diventata insostenibile. Zhang a breve, probabilmente lunedi, parlerà ai giocatori della situazione ma nello spogliatoio sono già filtrate alcune notizie che hanno fatto storcere il muso ai campioni d'Italia. Oltre a taglio degli stipendi si rischia di dire addio ...

