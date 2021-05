Incidenti sul lavoro | operaio cade da un ponteggio e muore

(Di sabato 8 maggio 2021) . Un altro, ennesimo incidente sul. (screenshot video)Un altro posto, un altro luogo di, un altro morto sul posto di. Erano circa le 11 al centro commerciale La Fornaci a Tradate, in provincia di Varese. Marco Oldrati, questo il nome della vittima, era undi 52 anni, morto dopo essere scivolato da un. L’uomo era alimpegnato nella ristrutturazione attualmente in corso presso il centro commerciale. LEGGI ANCHE –> Tragico incidente stradale a Pieve San Giacomo, morti padre e figlia Trasportato d’urgenza in ospedale con un elicottero è morto dopo pochi minuti. Secondo le prime ricostruzioni l’uomo era unsu un trabattello e sarebbe caduto da un’altezza di circa 4 metri. Nonostante avesse indossato il ...

Advertising

RaiNews : Un'altra tragica morte sul lavoro. Un operaio di 52 anni è morto dopo essere precipitato da un ponteggio a Tradate… - HuffPostItalia : Incidenti sul lavoro, operaio cade dal ponteggio e muore nel Varesotto - AnnalisaChirico : Luana è morta a 22 anni in fabbrica. In un paese che conta 640mila incidenti sul lavoro e 1070 morti ogni anno, la… - d3em64 : RT @filipio_: La probabilità di essere colpiti da un detrito spaziale è una su miliardi, la probabilità di avere reazioni avverse da vaccin… - mmanca : RT @filipio_: La probabilità di essere colpiti da un detrito spaziale è una su miliardi, la probabilità di avere reazioni avverse da vaccin… -

Ultime Notizie dalla rete : Incidenti sul

Genova24.it

Non si può più parlare dilavoro. Servono investimenti per le lavoratrici e i lavoratori che garantiscano la loro sicurezza. Negli ultimi vent'anni il lavoro è stato visto più come un ...FRANCAVILLA FONTANA - Duenel giro di un'ora sulla strada provinciale che collega Francavilla Fontana a Ceglie. Il ...posto si è recata una Squadra dei vigili del fuoco che ha messo in ...Un uomo di 50 anni è precipitato oggi pomeriggio (sabato 8 maggio 2021) con il parapendio. La vela si è chiusa all’improvviso ed è atterrato in emergenza sugli alberi di un bosco fitto. Non ha riporta ...L’incidente è avvenuto a poche centinaia di metri dal centro ... mezzo alla carreggiata bloccando il flusso del traffico in entrambe le direzioni di marcia. Sul posto sono arrivati gli agenti della ...