In Spagna primo podio stagionale per la bergamasca Arianna Fidanza (Di sabato 8 maggio 2021) Le strade della Spagna hanno accompagnato il ritorno ad alti livelli di Arianna Fidanza. Dopo un inizio di stagione complesso, la 26enne di Brembate Sopra ha ritrovato il colpo di pedale giusto nel corso della Setmana Ciclistica Valenciana terminando la seconda frazione sul gradino più basso del podio. La tappa, caratterizzata nella fase centrale da due gran premi della montagna, si è accesa sin da subito grazie all'attacco di sei atlete che però non sono riuscite a guadagnare più di un minuto e venendo quindi riprese a poco più di cento chilometri dall'arrivo. Nonostante il controllo imposto dalle formazioni delle velociste, il plotone principale ha dovuto fare i conti con l'allungo di Krista Doebel-Hickok (Rally Cycling) che è riuscita a incrementare il proprio vantaggio sino a un massimo di quattro minuti. L'elevato ...

