Il razzo cinese può cadere sul Centrosud, la Protezione civile: non state all'aperto (Di sabato 8 maggio 2021) Un cilindro di metallo da 20 tonnellate sta precipitando senza controllo verso la Terra. E quasi certamente non si disintegrerà del tutto entrando in contatto con l'atmosfera. Si tratta...

rtl1025 : ?? Ci sono 'porzioni' di 9 regioni del centro-sud che potrebbero essere interessate dalla caduta di frammenti del… - MediasetTgcom24 : Razzo cinese in caduta, Protezione civile: allerta in 9 Regioni italiane #razzocinese - DPCgov : Siamo in #ComitatoOperativo per monitorare il rientro in atmosfera del razzo cinese. Per ora non si può escludere l… - pascarabeo : Un razzo cinese in caduta sull'Italia :: QuintaPagina - Stoupwhiff : Il razzo cinese Lunga Marcia 5B mi obbliga a un rewatch di Donnie Darko. Lo inizierò domani, domenica 9 maggio, alle 04:52. -