Il musulmano laburista bacchetta la sinistra

(Di sabato 8 maggio 2021) Ci voleva un deputatoper sbattere in faccia la realtà ai laburisti inglesi e, per interposta nazione, anche ai progressisti nostrani. Dopo l’ennesima sconfitta alle elezioni ad Hartelpool, Khalid Mahmood ha fatto notare ai colleghi un po’ radical chic che lasi è troppo incentrata sulle questioni che riguardano il centro di Londra, gli impiegati e la borghesia cittadina. Dimenticandosi – guarda un po’ – i bisogni della classe operaia. Vi sembrano storia già sentite? Anche in Italia ormai le periferie e i distretti operai hanno smesso di volgere lo sguardo a, preferendo infilare la loro scheda nell’urna di destra. Il motivo? Come negli Usa, e così pure in Inghilterra, i partiti socialdemocratici si spellano le mani per ottenere il consenso di star, vip di ogni tipo e influencer di tendenza, convinti che ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : musulmano laburista

Nicola Porro

Il favorito è ilSadiq Khan. Il trionfo del 2016 ha racchiuso due primati: è stato il primoe appartenente a una minoranza (ha origini pachistane) a diventare sindaco di Londra. ...IL SINDACO DI LONDRA La vittoria del partitoa Londra non è e non è mai stata in ... Èe ha origini pakistane. Bailey, un anno in meno del rivale, è invece di origini giamaicane ed è ...Ci voleva un deputato musulmano per sbattere in faccia la realtà ai laburisti inglesi e, per interposta nazione, anche ai progressisti nostrani. Dopo l’ennesima sconfitta alle elezioni ad Hartelpool, ...Oggi, 6 maggio, i cittadini londinesi sono chiamati alle urne per proclamare il nuovo sindaco della City: dai sondaggi Khan risulta il favorito ...