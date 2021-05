I respingimenti in mare dell'Ue hanno portato alla morte di 2mila migranti" (Di sabato 8 maggio 2021) Migliaia di rifugiati, compresi bambini in fuga dalle guerre, sarebbero stati respinti dai confini comunitari attraverso l'utilizzo di tattiche brutali e illegali dagli Stati membri dell'Ue, ... Leggi su europa.today (Di sabato 8 maggio 2021) Migliaia di rifugiati, compresi bambini in fuga dalle guerre, sarebbero stati respinti dai confini comunitari attraverso l'utilizzo di tattiche brutali e illegali dagli Stati membri'Ue, ...

Advertising

CeschiaMarcello : RT @GregoriodeFalco: Colpi a bordo di due pescherecci italiani. Per i libici non è un problema uccidere chi pesca in alto mare! Li abbiamo… - danffi : RT @GregoriodeFalco: Colpi a bordo di due pescherecci italiani. Per i libici non è un problema uccidere chi pesca in alto mare! Li abbiamo… - TodayEuropa : #Attualità #Network I respingimenti in mare dell'Ue hanno portato alla morte di 2mila migranti… - RTrafficante : RT @GregoriodeFalco: Colpi a bordo di due pescherecci italiani. Per i libici non è un problema uccidere chi pesca in alto mare! Li abbiamo… - MarcomX90280535 : RT @GregoriodeFalco: Colpi a bordo di due pescherecci italiani. Per i libici non è un problema uccidere chi pesca in alto mare! Li abbiamo… -