Giuliano Peparini, chi è il noto coreografo fratello di Veronica

Giuliano Peparini è un coreografo, regista teatrale e ballerino. La sua notorietà si deve soprattutto al suo ruolo di direttore artistico nel programma di Canale 5, Amici di Maria De Filippi. 

Giuliano Peparini, una vita per la danza

Nato a Roma il 3 gennaio 1973, Giuliano Peparini si approccia alla danza appena quindicenne, esordendo con la showgirl Heather Parisi. Nel 1989, a soli 16 anni, Giuliano lascia l'Italia e si trasferisce negli Stati Uniti d'America. Negli USA inizia a studiare presso l'American Ballet Theatre di New York: una delle più prestigiose compagnie di balletto del mondo. Rientrato in Europa è scritturato dal rinomato e preminente ...

