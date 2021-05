Giro: Ganna vince la crono a Torino, è la prima maglia rosa (Di sabato 8 maggio 2021) Filippo Ganna ha vinto in 8'47" (alla media di 58,700 km/h) la 1/a tappa del 104/o Giro d'Italia di ciclismo, una cronometro individuale disputata nel centro di Torino, su un percorso lungo 8,6 ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 8 maggio 2021) Filippoha vinto in 8'47" (alla media di 58,700 km/h) la 1/a tappa del 104/od'Italia di ciclismo, unametro individuale disputata nel centro di, su un percorso lungo 8,6 ...

Eurosport_IT : Giù il cappello per FILIPPO GANNA: vince a Torino ed è la prima maglia Rosa del Giro d'Italia!!!! ???????? Applausi pe… - ItaliaTeam_it : TAPPA E MAGLIA! ?????? @GannaFilippo vince la cronometro di Torino, tappa d’apertura del #Giro 2021 e si prende la… - Coninews : SUBITO TOP GANNA! ??????? Il #Giro 2021 si apre con la vittoria di @GannaFilippo nella cronometro di Torino! Per il… - LOSQUALO77 : RT @Eurosport_IT: Ragazzi, ma quanto sta bene Pippo #Ganna in rosa?! ?????? #EurosportCICLISMO #Giro104 #Giro - RandaccioSimona : RT @dadoricca: Che bella la Torino del Giro, che bello il Valentino che vive, che bello veder vincere Ganna, che bella Torino! Ci dobbi… -