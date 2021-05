Giro d’Italia 2021, Vincenzo Nibali: “Soddisfatto e sereno, focalizzato sul futuro” (Di sabato 8 maggio 2021) Vincenzo Nibali si è ben difeso nella cronometro individuale che ha aperto il Giro d’Italia 2021. Lo Squalo, ritornato in gara dopo la frattura del radio del polso destro rimediata un mese fa, ha ben interpretato gli 8,6 km lungo le vie di Torino e ha ottenuto un risultato migliore del previsto. Il fuoriclasse siciliano ha dimostrato di stare meglio di quanto si poteva immaginare e ha pedalato in linea con tutti gli altri big che si sono presentati alla Corsa Rosa per puntare al Trofeo Senza Fine. L’alfiere della Trek-Segafredo si trova a 24” da Almeida, 22” da Evenepoel, 17” da Aleksandr Vlasov, 10” da Domenico Pozzovivo, appena 3” da Hugh Carthy e Simon Yates, 2” da Egan Bernal. Ha lo stesso tempo del compagno di squadra Bauke Mollema, 5” di vantaggio su Jai Hindley, 8” su Mikel Landa, 11” su Romain ... Leggi su oasport (Di sabato 8 maggio 2021)si è ben difeso nella cronometro individuale che ha aperto il. Lo Squalo, ritornato in gara dopo la frattura del radio del polso destro rimediata un mese fa, ha ben interpretato gli 8,6 km lungo le vie di Torino e ha ottenuto un risultato migliore del previsto. Il fuoriclasse siciliano ha dimostrato di stare meglio di quanto si poteva immaginare e ha pedalato in linea con tutti gli altri big che si sono presentati alla Corsa Rosa per puntare al Trofeo Senza Fine. L’alfiere della Trek-Segafredo si trova a 24” da Almeida, 22” da Evenepoel, 17” da Aleksandr Vlasov, 10” da Domenico Pozzovivo, appena 3” da Hugh Carthy e Simon Yates, 2” da Egan Bernal. Ha lo stesso tempo del compagno di squadra Bauke Mollema, 5” di vantaggio su Jai Hindley, 8” su Mikel Landa, 11” su Romain ...

Advertising

giroditalia : 'And thence we came forth to see again the stars'. The Giro d'Italia 2021 is underway ?? 'E quindi uscimmo a rived… - giroditalia : ???? Tomorrow is a big day…. Are you ready to live an unforgettable Giro d’Italia? Follow the live ?… - giroditalia : La prima Maglia Rosa del 2021 verrà assegnata a Torino, al termine di una cronometro di 8,6 km. Quest’anno il Giro… - ig_piemonte : desidera ringraziare @raspini_salumi per l’ospitalità riservata ai nostri team e per la squisita accoglienza in occ… - lindemann_arne : RT @Italia: Torino ospita la prima tappa del #GiroE, la corsa su e-bike sulle strade del Giro d'Italia. Iniziamo con 5 itinerari a Torino e… -