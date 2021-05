F1, GP Spagna 2021. Nuovo assalto di Lewis Hamilton alla pole numero 100. La Ferrari pronta a dare battaglia (Di sabato 8 maggio 2021) Alle ore 15.00 di oggi cominceranno le qualifiche del Gran Premio di Spagna, che si disputerà nella giornata di domani. La sessione odierna rischia però di essere determinante nell’economia della gara di domenica, poiché la storia dell’autodromo di Montmelò parla chiaro. Qui sorpassare è sempre molto complicato e chi realizza la pole position ha tre quarti di vittoria in tasca. I numeri, infatti, sono inequivocabili. La Formula Uno ha corso 30 volte nell’impianto edificato nei pressi di Barcellona. Ebbene, in 22 occasioni il vincitore è scattato dalla pole position. Questo significa che, statisticamente parlando, chi realizzerà il miglior tempo nelle qualifiche di oggi avrà il 73,3% di possibilità di imporsi domani. I dati sono ancora più inquietanti se si allarga il campo alla prima ... Leggi su oasport (Di sabato 8 maggio 2021) Alle ore 15.00 di oggi cominceranno le qualifiche del Gran Premio di, che si disputerà nella giornata di domani. La sessione odierna rischia però di essere determinante nell’economia della gara di domenica, poiché la storia dell’autodromo di Montmelò parla chiaro. Qui sorpassare è sempre molto complicato e chi realizza laposition ha tre quarti di vittoria in tasca. I numeri, infatti, sono inequivocabili. La Formula Uno ha corso 30 volte nell’impianto edificato nei pressi di Barcellona. Ebbene, in 22 occasioni il vincitore è scattato dposition. Questo significa che, statisticamente parlando, chi realizzerà il miglior tempo nelle qualifiche di oggi avrà il 73,3% di possibilità di imporsi domani. I dati sono ancora più inquietanti se sirga il campoprima ...

