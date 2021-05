Di che cosa parla veramente Returnal? (Di sabato 8 maggio 2021) Nei rari casi in cui è possibile aprire un articolo con una domanda di questo genere, volta ad alzare il sipario sul caleidoscopio di significati che si nascondono dietro un videogioco, un romanzo o un film, è subito evidente che si ha a che fare con un'opera fuori dal comune. È qualcosa che è successo con Dark Souls e le altre produzioni di Miyazaki, con film come Birdman di Inarritu, e ovviamente con il Moby Dick di Melville. È qualcosa che succede anche nel Returnal di Housemarque, che pur non essendo un capolavoro 'assoluto' né un kolossal in senso stretto si sviluppa lungo un tessuto narrativo più che mai affascinante. Ed esercita questo fascino magnetico a causa della fitta coltre di nebbia che avvolge l'avventura sul pianeta Atropo, il palcoscenico su cui si srotolano eventi, ricordi e intrecci degni del miglior Christopher ... Leggi su eurogamer (Di sabato 8 maggio 2021) Nei rari casi in cui è possibile aprire un articolo con una domanda di questo genere, volta ad alzare il sipario sul caleidoscopio di significati che si nascondono dietro un videogioco, un romanzo o un film, è subito evidente che si ha a che fare con un'opera fuori dal comune. È qualche è successo con Dark Souls e le altre produzioni di Miyazaki, con film come Birdman di Inarritu, e ovviamente con il Moby Dick di Melville. È qualche succede anche neldi Housemarque, che pur non essendo un capolavoro 'assoluto' né un kolossal in senso stretto si sviluppa lungo un tessuto narrativo più che mai affascinante. Ed esercita questo fascino magnetico a causa della fitta coltre di nebbia che avvolge l'avventura sul pianeta Atropo, il palcoscenico su cui si srotolano eventi, ricordi e intrecci degni del miglior Christopher ...

Advertising

mengonimarco : La prima cosa che impari a Milano: c’è sempre qualcuno che cammina più veloce di te. - NicolaPorro : Prima ci terrorizza dicendo che il virus non muta, ora ci spaventa a suon di varianti. Guardate un po' in questo vi… - gennaromigliore : Famiglia è amore, prima di ogni cosa. Spero che #Tajani abbia la fortuna di conoscere una di quelle straordinarie f… - luisa_pacelli : RT @Alessan13775500: Ma cosa credete , che non veda il filo spinato ,non veda il dominio della morte ,si, ma vedo anche uno spicchio di c… - Skelter_65 : RT @AleGuerani: Poiché vedo che c'è veramente poca comprensione della cosa, un salario inferiore ai costi necessari per una vita decente è… -