Csm | Storari a pm Roma | verbali interrogatorio Amara consegnati a Davigo a Milano

ilriformista : Verbali e Csm, Greco in procura a Roma #LoggiaUngheria - repubblica : Csm e caso Amara: Storari interrogato a Roma. Morra rivela: 'Davigo mi mostrò i verbali, temeva luogo controllato' - fattoquotidiano : Csm, l’avvocato del pm Storari dopo l’interrogatorio a Roma: “Verbali di Amara dati a una persona autorizzata a ric… - medicojunghiano : RT @Tg3web: Il caso dei verbali segreti che sta scuotendo il Csm. A Roma interrogato il pm di Milano Paolo Storari, indagato per rivelazion… - shiwasekitai : RT @ElioLannutti: Csm, l’avvocato del pm Storari dopo l’interrogatorio a Roma: “Verbali di Amara dati a una persona autorizzata a riceverli… -

Lo stesso purtroppo non si può dire di Davigo, nei guai per la fuga di notizie innestata dalla decisione del pm Paolodi condividere con l'ex consigliere deli verbali dell'interrogatorio ...... l'impiegata del(ora sospesa), e il pm milanese Paoloper rivelazione del segreto d'ufficio. Nell'aprile del 2020 i verbali secretati dell'interrogatorio di Amara sono stati consegnati ...Il pm è indagato per rivelazione del segreto d'ufficio per avere consegnato i verbali secretati resi dall'avvocato siciliano. Intanto il senatore 5S e presidente della commissione Antimafia ha riferit ...08/05/2021 16:11 "Storari non ha provocato assolutamente niente.Tecnicamente è avvenuto che delle informazioni-i verbali non sono che il su ...