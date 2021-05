Criptovalute, sempre più boom. Ora anche la Serie A (Di sabato 8 maggio 2021) Continua a crescere il discorso legato alle Criptovalute, monete virtuali che hanno letteralmente spopolato da qualche anno ma negli ultimi mesi soprattutto. In particolare è stato il 2021 l’anno della definitiva consacrazione, con l’esplosione del Bitcoin e tante altre valute che hanno provato ad andargli dietro.Sono tanti i comparti che si sono aperti all’utilizzo di questi strumenti, ormai diventati anche asset quindi prodotti finanziari sui quali investire: perché le Criptovalute nascono per essere strumenti di pagamento digitale slegati da ogni logica di potere, né banche tantomeno governi centrali.Interlocutori, questi ultimi, che si sono dovuti per forza adeguare ed iniziare ad interessarsi al mondo delle Criptovalute. Oggi sono tante le realtà che si sono aperte alle ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 8 maggio 2021) Continua a crescere il discorso legato alle, monete virtuali che hanno letteralmente spopolato da qualche anno ma negli ultimi mesi soprattutto. In particolare è stato il 2021 l’anno della definitiva consacrazione, con l’esplosione del Bitcoin e tante altre valute che hanno provato ad andargli dietro.Sono tanti i comparti che si sono aperti all’utilizzo di questi strumenti, ormai diventatiasset quindi prodotti finanziari sui quali investire: perché lenascono per essere strumenti di pagamento digitale slegati da ogni logica di potere, né btantomeno governi centrali.Interlocutori, questi ultimi, che si sono dovuti per forza adeguare ed iniziare ad interessarsi al mondo delle. Oggi sono tante le realtà che si sono aperte alle ...

