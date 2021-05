Covid: Ronzulli, 'cambio passo su vaccini sta dando effetti' (Di sabato 8 maggio 2021) Roma, 8 mag. (Adnkronos) - "I contagi sono in calo, tutti gli indici sono in miglioramento e i ricoveri diminuiscono. E' la dimostrazione che il cambio di passo avuto sui vaccini grazie al nuovo piano sta dando i suoi importanti effetti". Lo ha affermato Licia Ronzulli, vicecapogruppo di Forza Italia al Senato e responsabile per i Rapporti con gli alleati, dopo una visita all'hub vaccinale presso la Fiera di Brescia. "Dal 10 maggio -ha ricordato- anche gli over 50 potranno prenotare il vaccino, a riprova che organizzazione e logistica finalmente funzionano. Adesso bisogna lavorare sulle forniture per avere un numero di vaccini sempre maggiore, perché c'è il potenziale per somministrarne anche più di 500 mila al giorno e bisogna farlo. In questo modo si potrà ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 8 maggio 2021) Roma, 8 mag. (Adnkronos) - "I contagi sono in calo, tutti gli indici sono in miglioramento e i ricoveri diminuiscono. E' la dimostrazione che ildiavuto suigrazie al nuovo piano stai suoi importanti". Lo ha affermato Licia, vicecapogruppo di Forza Italia al Senato e responsabile per i Rapporti con gli alleati, dopo una visita all'hub vaccinale presso la Fiera di Brescia. "Dal 10 maggio -ha ricordato- anche gli over 50 potranno prenotare il vaccino, a riprova che organizzazione e logistica finalmente funzionano. Adesso bisogna lavorare sulle forniture per avere un numero disempre maggiore, perché c'è il potenziale per somministrarne anche più di 500 mila al giorno e bisogna farlo. In questo modo si potrà ...

Advertising

TV7Benevento : Covid: Ronzulli, 'cambio passo su vaccini sta dando effetti'... - forza_italia : RT @GruppoFISenato: 'Il #decretoSostegni è un vero e proprio spartiacque che segna la differenza non solo tra due governi, ma anche tra mod… - GruppoFISenato : 'Il #decretoSostegni è un vero e proprio spartiacque che segna la differenza non solo tra due governi, ma anche tra… - zazoomblog : Covid: Ronzulli Sala non cerchi scuse possibile transennare e chiudere piazze - #Covid: #Ronzulli #cerchi #scuse - TV7Benevento : Covid: Ronzulli, 'Sala non cerchi scuse, possibile transennare e chiudere piazze'... -