Cinquina e festa per l' Inter | il Napoli trascinato da Osimhen

Advertising

zazoomblog : Cinquina e festa per lInter il Napoli trascinato da Osimhen - #Cinquina #festa #lInter #Napoli -

Ultime Notizie dalla rete : Cinquina festa

ilGiornale.it

grande dentro e fuori dallo stadio con Conte che ha dato spazio a tante seconde linee che non hanno deluso le aspettative. Ora i punti in classifica sono 85 e il vero obiettivo resta vincerle ...Inter - Sampdoria 5 - 1 Ladell Inter continua, fuori ma anche dentro il campo. Unada scudetto alla Sampdoria il modo migliore per non smettere di festeggiare, nella prima partita da campioni d Italia per ...MILANO. – La festa dell’Inter continua, fuori ma anche dentro il campo. Una cinquina da scudetto alla Sampdoria è il modo migliore per non smettere di festeggiare, nella prima partita da campioni d’It ...Inter-Sampdoria 5-1 La festa dell’Inter continua, fuori ma anche dentro il campo. Una cinquina da scudetto alla Sampdoria è il modo migliore per non ...