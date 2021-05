Chiariello: “Qualche vecchio trombone ha definito Osimhen un bidone: sarà sgraziato, ma butta giù la porta” (Di sabato 8 maggio 2021) Nel corso di Campania Sport, su Canale 21, Umberto Chiariello ha parlato di Osimhen nel suo editoriale: Il Napoli è in una botte di ferro, al riparo da ogni rischio. Il Napoli di oggi è secondo, non ha bisogno di sedersi sul divano a vedere le avversarie. Qualsiasi cosa faccia la Lazio, qualunque cosa accada a Parma con l’Atalanta e a Torino tra Juventus e Milan, interessa poco. La rincorsa oggi si è conclusa, il Napoli è in Champions. Ora bisogna difenderla nelle prossime tre partite, due sulla carta sembrano facili, Udinese e Verona. Resta l’ostacolo di Firenze ancora una volta alla penultima giornata. Ma il Napoli deve andare in campo con la giusta mentalità, giocare con velocità sfruttando Osimhen. Avevamo detto che lui non aveva capito il Napoli e il Napoli lui. Ora è cresciuto tantissimo sul piano fisico, diventerà ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 8 maggio 2021) Nel corso di Campania Sport, su Canale 21, Umbertoha parlato dinel suo editoriale: Il Napoli è in una botte di ferro, al riparo da ogni rischio. Il Napoli di oggi è secondo, non ha bisogno di sedersi sul divano a vedere le avversarie. Qualsiasi cosa faccia la Lazio, qualunque cosa accada a Parma con l’Atalanta e a Torino tra Juventus e Milan, interessa poco. La rincorsa oggi si è conclusa, il Napoli è in Champions. Ora bisogna difenderla nelle prossime tre partite, due sulla carta sembrano facili, Udinese e Verona. Resta l’ostacolo di Firenze ancora una volta alla penultima giornata. Ma il Napoli deve andare in campo con la giusta mentalità, giocare con velocità sfruttando. Avevamo detto che lui non aveva capito il Napoli e il Napoli lui. Ora è cresciuto tantissimo sul piano fisico, diventerà ...

