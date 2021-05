Canoa slalom | Europei 2021 | Corinna Kuhnle trionfa nel K1 donne

(Di sabato 8 maggio 2021) L’austriacaneglididi scena ad Ivrea. La 33enne di Vienna ha conquistato la sua seconda medaglia d’oro nel K1 femminile, replicando il risultato di Tacen 2017 grazie ad una prova ai limiti della perfezione. Nessun errore per lei e una gran scorrevolezza del kayak le hanno permesso di piazzarsi in testa alla classifica con il tempo di 91.42. Al secondo posto si piazza la slovena Eva Tercelj, con un ritardo minimo rispetto a: davanti per quasi tutta la discesa, arriva con un vantaggio di 1.23 al primo intertempo e di 0.41 nel secondo, ma l’austriaca fa la differenza nelle ultime porte e l’esteuropea si ritrova al traguardo solo seconda a +0.47. Conclude invece al terzo posto la tedesca Ricarda ...

Advertising

Coninews : ? ARGENTO EUROPEO ? Nella rassegna continentale di canoa slalom a Ivrea Giovanni #DeGennaro conquista un meravigli… - OA_Sport : Corinna Kuhnle è campionessa del mondo nel K1 donne - LinkaTv : E' iniziato Canoa Slalom: Campionati Europ su #raisport2 Clicca qui per classifica tweet: - a_antonucci1926 : RT @ItaliaTeam_it: ?? #ItaliaTeam sul podio agli Europei di canoa slalom di Ivrea! ?? Raffaello Ivaldi, Roberto Colazingari e Flavio Micozz… - QuesturaTorino : #ivreaworls In occasione dei Campionati Europei di #Canoa Slalom, la vigilanza del tratto della Dora Baltea interes… -

Ultime Notizie dalla rete : Canoa slalom

OA Sport

Nell'ambito del dispositivo di ordine pubblico, coordinato dal Commissariato di Ivrea e Banchette , per garantire la sicurezza dei Campionati Europei diin corso di svolgimento, la vigilanza del tratto della Dora Baltea interessato viene assicurato anche dalla Squadra Nautica proveniente dal Centro Nautico e Sommozzatori di La Spezia . I ......00 Ciclismo: Giro D'Italia 2021 - Prima Diretta 1a tappa - Torino > Torino (diretta) Telecronaca: Andrea De Luca, Marco Saligari, Fabio Genovesi In studio: Antonello Orlando ore 14:00...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.00 Ci sarà invece Giovanni De Gennaro nella finale maschile, avendo conquistato il secondo miglior tempo delle semifinali. 13.55 Eccoci tornati in LIVE, pe ...Gli Europei di canoa slalom sono proseguiti ad Ivrea oggi, sabato 8 maggio: in palio, oltre alle medaglie continentali, anche l'ultimo pass per le Olimpiadi in ciascuna delle quattro specialità in pro ...