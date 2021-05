Calciomercato Inter, le big d’Europa su tre gioielli nerazzurri (Di sabato 8 maggio 2021) L’Inter si trova in una crisi finanziaria pesante e le big d’Europa provano ad approfittarne. Nel mirino ci sono 3 gioielli nerazzurri L’Inter è alle prese con una grave crisi economico-finanziaria che molto probabilmente, oltre al taglio dei costi, sfocerà in un evitabile sacrificio di giocatori. Secondo il Corriere dello Sport Chelsea, Manchester City, Real Madrid e Bayern Monaco sono alla finestra per tre gioielli nerazzurri. Il più desiderato di tutti è Romelu Lukaku: l’attaccante belga è nel mirino di Chelsea e Manchester City con l’Inter che ha fissato il prezzo a 120 milioni di euro, cifra raggiungibile per i due ricchissimi club: nell’eventualità di una cessione trovare un sostituto all’altezza sarebbe difficoltoso. Più plausibile la ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 8 maggio 2021) L’si trova in una crisi finanziaria pesante e le bigprovano ad approfittarne. Nel mirino ci sono 3L’è alle prese con una grave crisi economico-finanziaria che molto probabilmente, oltre al taglio dei costi, sfocerà in un evitabile sacrificio di giocatori. Secondo il Corriere dello Sport Chelsea, Manchester City, Real Madrid e Bayern Monaco sono alla finestra per tre. Il più desiderato di tutti è Romelu Lukaku: l’attaccante belga è nel mirino di Chelsea e Manchester City con l’che ha fissato il prezzo a 120 milioni di euro, cifra raggiungibile per i due ricchissimi club: nell’eventualità di una cessione trovare un sostituto all’altezza sarebbe difficoltoso. Più plausibile la ...

Advertising

SkySport : Mourinho: 'Legame speciale con l'Inter ma allenerei una rivale in Italia' - sportal_it : Inter, due probabili cessioni in vista - YBah96 : RT @cmdotcom: #Inter: #Zhang chiede ancora sacrifici, la squadra verso il no #Suning - sportli26181512 : Caos Superlega, Juve, Real e Barcellona contro Inter, Milan e i club usciti: 'Incoerenti': Parole dure, nel comunic… - fcin1908it : Inter, nel mirino dei club euripei il ‘tris d’assi’. “Tutto dipenderà da offerte e margini” -