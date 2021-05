Barcellona-Atletico | paura in campo | scontro durissimo | il big finisce in ospedale

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA SUPERLEGA LA UEFA APPROVA REINTEGRO DI 9 DEI 12 CLUB COINVOLTI Situazione altri tre (Juventus, Barcellona… - serieAnews_com : ????Paura durante #BarcaAtleti: #Busquets finisce in ospedale ?? - Daniele20052013 : Liga, 35^ giornata: pareggio tra Barcellona e Atletico, può approfittarne il Real | Sky Sport… - Daniele64181695 : @Edorsi53 Scudetto lo vince atletico. Oggi il barcellona poteva vincere pareggio giusto ma simeone ha la possibilit… - son_gobbo : Atletico solo 0-0 a Barcellona. Domani Real-Siviglia... Aggancio in vetta? ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona Atletico

Finisce 0 - 0 il big match del 2021 della Liga traMadrid. Un pareggio a reti bianche assolutamente bugiardo per quanto creato dalle due compagini. Partita equilibrata, intensa, non spettacolare ma comunque ricca di occasioni. ...Al Camp Nou finisce senza reti la sfida che metteva in palio mezza Liga. Ile l'Madrid non riescono a prevalere sull'avversario, ma il risultato va meglio ai 'conchoneros', che - almeno per il momento - conservano la vetta della classifica del campionato ...Dalla Spagna confermano la possibilità che Ousmane Dembele possa vestire la maglia della Juventus nella prossima stagione .... MADRID (SPAGNA) – Il Real Madrid (74) contro il Siviglia (70) in una sfida che vale il titolo. L’ultimo k.o. interno ha leggerm ...